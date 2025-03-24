Radio 3 Extra estrena 'Piedra, papel, patín' un nuevo podcast sobre el mundo del skate

Radio 3 Extra estrena 'Piedra, papel, patín' un nuevo podcast sobre el increíble mundo del skate. Disponible cada lunes en Radio 3 Extra, esta apuesta de la plataforma de podcast y contenidos audiovisuales de Radio 3, nos fijaremos en todos los aspectos de la cultura del monopatín.

Dirigido por Alfredo Moral, este programa ofrece conversaciones con los perfiles que ilustran todos los aspectos del skate. Desde el inicio y evolución en España, la relación con la moda, el arte audiovisual, la cultura DIY (hazlo tú mismo) y la competición. Con un tono fresco, 'Piedra, papel, patín' busca reflejar el espíritu de la gente que amamos la sensación de deslizarnos sobre el asfalto.

Piedra, papel, patín Piedra papel patín - Con Doc Caribbean Hablamos con el primero en abrir una tienda dedicada al monopatín en España rne audio

Primer episodio ya disponible

José Antonio Muñoz, también conocido como Doc Caribbean, fue el primero en abrir una tienda en España dedicada al monopatín y a la moda Californiana. Desde 1975 hasta hoy sigue difundiendo la cultura del skate desde su tienda. Conoce cómo empezó a patinar y cómo armó su vida para que girase al rededor del monopatín. Un alma libre que podemos seguir viendo encima de un monopatín a sus 72 años.

Descubre la historia detrás de cada invitado porque todas son apasionantes y motivadoras. Unas charlas que te descubrirán el potencial creativo de la gente que patina.

Con nuevos episodios cada lunes, este proyecto busca hacer homenaje a la cultura skate y todo lo que la rodea. 'Piedra papel patín' ya disponible en radio3extra.es y la aplicación de Radio 3.