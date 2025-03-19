Radio 3 Extra estrena 'Paredes Sonoras', el videopodcast que explora el mundo del street art

Radio 3 Extra estrena 'Paredes Sonoras', un nuevo videopodcast que explora el mundo del street art de la mano de María Muñoz. Descubrimos quiénes se encuentran detrás de los murales, los grafitis, los paste-up y otras expresiones artísticas que transforman el entorno urbano. Una forma de hablarle al mundo a través de espacios que inhalan y exhalan vida.

A través de una serie de conversaciones con sus autores conocemos aspectos tan diversos como qué temas son aquellos que les inspiran para realizar sus creaciones, o cuáles son los mensajes que quieren transmitir a la sociedad con ellas.

Dirigido por María Muñoz, cada miércoles estará disponible un nuevo episodio en Radio 3 Extra, la plataforma de podcast y contenidos audiovisuales de Radio 3. Un programa volcado en la transmisión de la cultura urbana y en la puesta en valor del conjunto de manifestaciones artísticas que se pueden disfrutar recorriendo las calles de pueblos y ciudades.

Paredes sonoras Paredes Sonoras - Taquen - 19/03/2025 Descubre sus inicios en el grafiti, su trayectoria y las ideas tras sus libros rtve play

Primer episodio ya disponible

Taquen, muralista y artista plástico de A Coruña afincado en Madrid, nos habla de su obra en el primer episodio de 'Paredes Sonoras'. Una obra que gira en torno a la relación que tiene el ser humano con el movimiento y la naturaleza. Repasamos con él su trayectoria desde sus inicios en el grafiti y hablamos de los tres libros que ha publicado: 'Diario de Una Pausa', 'Soliloquio' y 'Pintaquen'.

Disfruta de un nuevo episodio del videopodcast cada miércoles en Radio 3 Extra, en exclusiva para la web y la app de Radio 3.