'Que parezca un accidente' en el FIAS

Con motivo de la XXXV edición del FIAS (Festival Internacional de Arte Sacro) de Madrid, Que parezca un accidente se traslada al hall de entrada de los Teatros del Canal para emitir desde allí el próximo jueves 20 de marzo.

El FIAS es un evento que se ha transformado de manera radical en los últimos años. Sin dejar de lado su tradición de ofrecer música sacra de orientación clásica, ahora tienen cabida propuestas del ámbito popular que inciden en otras formas de espiritualidad, incluida la laica. Este año se celebra del 6 de marzo al 10 de abril.

El programa contará con la intervención del director del festival, Pepe Monpeán, uno de los gestores culturales más importantes de España, así como de las actuaciones de Emilia y Pablo, Fajardo y Sofía Comas, todos ellos artistas presentes en el cartel del FIAS 2025.

La entrada para el público es gratuita hasta completar aforo.