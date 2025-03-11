Radio 3 Extra estrena ‘Rompiendo el foco’, el videopodcast que muestra otra cara del arte

‘Rompiendo el foco’ es el nuevo videopodcast de Radio 3 Extra que se adentra en el proceso creativo de jóvenes artistas que luchan por vivir de su pasión. Con una mirada cercana y realista, el programa ofrece una visión inédita de los ensayos, rodajes y el esfuerzo que hay detrás de cada obra.

El videopodcast, disponible en exclusiva en la plataforma de contenidos audiovisuales y podcast de Radio 3, sigue el camino de una idea desde sus primeros esbozos hasta su llegada al escenario o la pantalla, poniendo el foco en los desafíos y sacrificios de quienes buscan hacerse un hueco en el mundo del arte. A través de entrevistas, testimonios y material exclusivo, ‘Rompiendo el foco’ muestra sin filtros la realidad de la creación artística.

Primer episodio ya disponible

En el primer episodio de 'Rompiendo el foco' nos adentramos en los últimos ensayos de la obra de microteatro 'El Escudo'. Una historia que sucede dentro del vestuario de un equipo de futbol. Además, hablamos con Vicente Desantes, guionista y director de la obra, y con Jonathan Vidal, actor.

Rompiendo el foco Rompiendo el foco - Rompiendo el microteatro - 11/03/2025 Nos adentramos en los últimos ensayos de la obra de microteatro "El Escudo" rtve play

En cada episodio, el espectador podrá sumergirse en ensayos, descubrir a cantautores componiendo sus canciones, vivir la intensidad de los rodajes y explorar otros momentos clave del proceso artístico. El proyecto nace con el objetivo de visibilizar el esfuerzo de los artistas emergentes y acercar al público a los entresijos del proceso creativo.

Todos los martes, en Radio 3 Extra, tendréis la posibilidad de conocer a un nuevo artista y su proceso creativo. Cada semana, el videopodcast presentará una historia diferente, explorando el universo personal de cada creador, sus influencias, sus obstáculos y sus logros. A través de imágenes exclusivas y conversaciones en profundidad, ‘Rompiendo el foco’ se convierte en un espacio donde la pasión por el arte se vive de primera mano.