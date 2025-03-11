'Generación Ya' desde el Dantz Network Congress

Radio 3 estará presente en el Dantz Network Congress, el primer Congreso Internacional del Sector de la Música Electrónica y de Vanguardia, con una emisión en directo de Generación Ya el próximo viernes 14 de marzo, de 16:00 a 18:00 horas. Desde el Palacio de Congresos Kursaal de Donostia-San Sebastián, Alex Gara y Constan Sotoca ofrecerán una edición especial con entrevistas, análisis y actuaciones en directo.

En esta ocasión, Divorce from New York y Telmo Trenor pondrán la banda sonora en vivo a un espacio que busca explorar el presente y futuro de la música electrónica. El Dantz Network Congress reunirá a profesionales, artistas y expertos en un encuentro con más de 40 actividades, entre conferencias, mesas redondas y showcases. Radio 3 refuerza así su compromiso con la vanguardia musical, cubriendo desde dentro los debates y tendencias que marcan el pulso de la escena electrónica actual.