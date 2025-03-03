Radio 3 Extra estrena 'Reinas al aire', un podcast sobre la historia de las drag queens

Radio 3 Extra estrena 'Reinas al aire', un nuevo podcast sobre el fascinante universo del travestismo. Disponible cada lunes, la nueva apuesta de la plataforma de podcast y contenidos audiovisuales de Radio 3, celebra el talento, la creatividad y la historia de las drag queens.

Dirigido por Iván Carretero, este innovador programa ofrece conversaciones auténticas con reinas del escenario, abordando desde sus inicios y experiencias personales hasta la evolución del drag en la cultura pop y su impacto en la comunidad LGBTQ+. Con un tono fresco, divertido y sin censura, 'Reinas al Aire' busca visibilizar y ensalzar este arte que ha conquistado escenarios de todo el mundo.

Reinas al aire Reinas al aire - Le Cocó, el labio de la noche madrileña - 03/03/2025 Descubre sus inicios y sus referentes rne audio

Primer episodio ya disponible

Le Cocó, travesti madrileña, conocida como el labio de la noche llega a 'Reinas al Aire' en su primer episodio para mostrar su cara más personal después de haber recorrido locales y teatros por toda España. Conoce sus gustos musicales, cómo llegó el drag a su vida o quiénes son sus referentes. Tras coronarse como la nueva Superestrella Drag española el trabajo no ha hecho más que empezar, y el peso de la corona que reposa sobre su melena pelirroja es un orgullo del que presume.

Descubre qué historia se esconde detrás de cada peluca, por qué eligieron su nombre, y su lado más personal. Cuántos desafíos han tenido que superar y sus momentos más memorables sobre el escenario. Además, se tocan temas como la importancia del drag en la lucha por la diversidad y la representación en los medios.

Con nuevos episodios cada lunes, este proyecto promete convertirse en un referente para quienes aman el arte drag, el entretenimiento y las historias inspiradoras. 'Reinas al Aire' ya disponible en radio3extra.es y la aplicación de Radio 3.