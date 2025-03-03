'Hoy empieza todo 1' celebra la semana del arte en la nueva galería de Okuda

En Hoy Empieza Todo 1 de Radio 3 vamos celebrar la semana del arte con un programa especial en directo desde la galería Factory of Dreams del artista internacional Okuda en Madrid. Una ocasión perfecta para disfrutar de actuaciones en directo, debates y entrevistas en un entorno privilegiado. Contaremos con la participación del propio Okuda, la artista Rigoberta Bandini, el productor musical Ed Is Dead, la cantante Ona Mafalda y muchas otras sorpresas.

Este viernes 7 de marzo te invitamos a que te vengas al programa de 07:00h a 09:00h de la mañana mandando un correo a participaradio3@rtve.es . Una oportunidad para disfrutar junto al equipo de Hoy Empieza Todo 1 del nuevo espacio del artista Okuda, que acaba de inaugurar en el barrio madrileño de Usera.

Factory of Dreams es un centro de creación contemporánea, que alberga el taller del reconocido muralista y artista callejero además de contar con estudios de grabación y salas dedicadas a exposiciones. Descúbrelo este viernes 7 a partir de las 7.00h, en Radio 3.