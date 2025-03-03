Granada 100% Mujer con Radio 3

Este año vamos a poder disfrutar del Festival Granada 100 % Mujer. La fiesta musical y feminista organizada por la plataforma Revivir la Azucarera se cobija de las inclemencias del tiempo en el Teatro Caja Granada y nos invita a escuchar y bailar con artistas de la talla de Christina Rosenvinge, Bewis de l osa, Mercedes Ferrer, LaSole, Viriginas , etc...

Charlamos con Amparo Sánchez, alma mater del evento y nos disponemos a marcharnos a Granada para haceros llegar los ecos de lo que sucederá en este festival.