Granada 100% Mujer con Radio 3

  • Charlamos con Amparo Sánchez, alma mater del evento
Festival Granada 100% Mujer: 15 marzo 2025, Teatro CajaGranada. Música, mercadillo y actividades. Artistas: Christina Rosenvinge, Bewis de la Rosa, etc.
RADIO 3

Este año vamos a poder disfrutar del Festival Granada 100 % Mujer. La fiesta musical y feminista organizada por la plataforma Revivir la Azucarera se cobija de las inclemencias del tiempo en el Teatro Caja Granada y nos invita a escuchar y bailar con artistas de la talla de Christina Rosenvinge, Bewis de l osa, Mercedes Ferrer, LaSole, Viriginas , etc...

Charlamos con Amparo Sánchez, alma mater del evento y nos disponemos a marcharnos a Granada para haceros llegar los ecos de lo que sucederá en este festival.