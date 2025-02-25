Territorio 9 en el Salón de Cómic de Valencia

Este año Territorio 9 tenía que estar sí o sí en el Salón de Cómic de Valencia. Cuatro meses se han cumplido desde la tragedia de la DANA y es motivo de celebración que podamos estar este fin de semana reunidos en torno a los tebeos.

Pero para no olvidar, para que recordemos que aún hay que seguir remando para reparar lo que el temporal destruyó, vamos a dedicar el sábado a charlar con autores, editores y libreros que de una forma u otra sufrieron las consecuencias de la DANA. Con la intención de recordar que hay que seguir hacia delante, pero sin olvidar todo lo que pasó y todo lo que queda por hacer. Además, también tendremos tiempo para hablar de nuevos cómics y de cosplay, manga...

El sábado y el domingo en la entrada del Salón de Cómic de Valencia y en la sintonía de Radio 3, desde las 16:00 hasta las 17:00.