'Efecto Doppler' en el Festival Gutun Zuria de Bilbao

El Festival Internacional de las Letras de Bilbao, Gutun Zuria, prepara su nueva edición del 25 de febrero al 1 de marzo para continuar la conversación en torno a la palabra. A esta cita anual asiste Efecto Doppler, que realizará un programa especial el miércoles 26 de febrero a las 16:00h en el hall del Azkuna Zentroa, sede del festival.

Contaremos con la presencia de la escritora y periodista argentina Leila Guerriero, galardonada, junto a la escritora vasca Itxaro Borda, con el Premio de Honor BBK Gutun Zuria Bilbao.

Para contarnos más acerca de este premio y del festival, que este año escoge como lema Itzuliz usu mundua (Todo mundo es traducción), tendremos a Beñat Sarasola, asesor literario de Gutun Zuria.

Además, también hablaremos con la escritora y editora Sabina Urraca (El celo, Las niñas prodigio) y con la ilustradora y escritora Rosario Villajos (La educación física, La muela).

También queremos poner el foco en la literatura vasca a través de la bertsolari y escritora Miren Amuriza (Basa, Pleibak) y la poeta Lizar Begoña (Guepardos japoneses, La era blanca)

Todo esto acompañado por la música en directo de la cantautora vasca Maren, que hace una parada de su tour Qué lástima para estar en Radio 3.

Os esperamos el miércoles 26 de febrero a las 16:00h en el hall de las columnas de Azkuna Zentroa, con entrada libre hasta completar aforo, para disfrutar de las palabras escritas y cantadas.