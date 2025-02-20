Van Morrisson, Morrissey o Chaka Khan en Noches del Botánico

Noches del Botánico anuncia la programación de su novena edición, que se celebrará entre el 4 de junio y el 31 de julio de 2025. Un total de 49 conciertos y más de 75 artistas que convertirán nuevamente al Jardín Botánico de la Universidad Complutense de Madrid en el epicentro cultural y social del verano madrileño, reuniendo a figuras legendarias y nuevas promesas de la escena musical.

Al adelanto de programación, se suman leyendas internacionales de la talla de Van Morrisson, Morrissey (única fecha en España), Chaka Khan o Texas, referentes nacionales como Mikel Erentxun, celebrando los 40 años de Duncan Dhu, Carlos Sadness, Morgan, Califato 3/4, Ángel Stanich o el homenaje de los grandes del flamenco a Pepe Habichuela, ofreciendo una programación pensada para todos los gustos y generaciones.

Fiel a su tradición, Noches del Botánico sigue siendo la elección de artistas que desean presentar espectáculos exclusivos en un formato cercano e inolvidable. En esta edición, nombres como Silvia Pérez Cruz junto a Salvador Sobral, Rozalén, Melody Gardot o Rita Payés y el regreso de grandes figuras de la música latinoamericana como Seu Jorge, Óscar de León o Gilberto Santa Rosa refuerzan el compromiso del festival con actuaciones de carácter multicultural.