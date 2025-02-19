Pet Shop Boys, Jorja Smith o Azealia Banks en el Kalorama 2025

Tras su debut el pasado verano, KALORAMA Madrid vuelve a la capital los días 20 y 21 de junio de 2025 en el recinto Caja Mágica, dos jornadas de música al aire libre con aforo limitado.

El festival internacional regresa con los conciertos de Pet Shop Boys, Jorja Smith, Azealia Banks, Father John Misty, The Flaming Lips y Scissor Sisters.

Ademas de estas bandas que encabezan el cartel del KALORAMA, el festival acogerá otros sonidos innovadores de la escena global, como BADBADNOTGOOD llevará su particular visión del jazz fusionado con hip-hop y electrónica, el dúo estadounidense Boy Harsher con su hipnótico darkwave y synthpop minimalista y desde Francia, L’Impératrice, que aportará su refinado pop electrónico de aires retro y Model/Actriz, encarnando el lado más visceral del cartel.

KALORAMA Madrid reafirma su compromiso con la escena nacional y el talento local contando con Maria Arnal, Alizzz, PUTOCHINOMARICÓN, Laura Sam, La Plata, Irenegarry, Bloodstein o El Buen Hijo.