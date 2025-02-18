'Hoy Empieza todo 2' en el Foro de la Cultura de Valladolid

El miedo nos acompaña desde siempre. Puede ser una advertencia, una trampa o incluso una fuente de inspiración. Pero, ¿qué pasa cuando lo miramos de frente?

Hoy empieza todo 2 se va a la VIII edición del Foro de la Cultura de Valladolid, que lleva por título '¿Quién dijo miedo?' y nos invita a explorar esta emoción en todas sus facetas. Durante cuatro días, figuras del arte, la criminología, el derecho y el cine se reúnen para hablar del miedo desde sus propias experiencias y disciplinas.

El viernes 21 hacemos un especial desde la Sala de Espejos del Teatro Calderón para sumergirnos en un programa terrorífico con invitados que conocen bien el miedo, ya sea en la ficción o en la realidad. Hablaremos con la abogada y escritora Seyran Ates, la ilustradora María Hesse, la criminóloga y divulgadora Paz Velasco, y el actor Javier Botet, maestro en dar vida a las criaturas más aterradoras del cine.

La música en directo correrá a cargo de Dulzaro y Campo Grande. La entrada es libre, pero con invitación en la web del evento. https://www.forodelacultura.es/ ¿Te atreves?