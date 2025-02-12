Trece nuevas confirmaciones para el festival Prestoso 2025

La 8ª edición del festival de música independiente en el paraíso natural se celebrará los días 7, 8 y 9 de agosto de 2025 en Cangas del Narcea, Asturias. Prestoso Fest suma trece nuevos artistas a su ya atractiva programación: Thus Love, Fin del Mundo, Bestia Bebé, Maestro Espada, Camellos, Paco Moreno, Mainline Magic Orchestra, Presa, De Fem, Lo Nueso y los djs Yahaira, Mediocre y Volantazu, alter ego en la cabina de Rodrigo Cuevas, se añaden a los ya confirmados Baiuca, Biznaga, Hinds, HEAL, Pinpilinpussies y Gorka Urbizu.

Del 7 al 9 de agosto tenemos una cita en Las Barzaniellas, Cangas del Narcea, Asturias, con uno de los festivales más singulares de nuestra geografía, destacado recientemente por el Observatorio de la Cultura.