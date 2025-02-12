Trece nuevas confirmaciones para el festival Prestoso 2025

  • Del 7 al 9 de agosto en Las Barzaniellas, Cangas del Narcea, Asturias
Cartel del PRESTOSO FEST, festival de música independiente en Las Barzanielles (Cangas del Narcea) del 7 al 9 de agosto de 2025. Diseño con colores vibrantes y elementos musicales.
RADIO 3

La 8ª edición del festival de música independiente en el paraíso natural se celebrará los días 7, 8 y 9 de agosto de 2025 en Cangas del Narcea, Asturias. Prestoso Fest suma trece nuevos artistas a su ya atractiva programación: Thus Love, Fin del Mundo, Bestia Bebé, Maestro Espada, Camellos, Paco Moreno, Mainline Magic Orchestra, Presa, De Fem, Lo Nueso y los djs Yahaira, Mediocre y Volantazu, alter ego en la cabina de Rodrigo Cuevas, se añaden a los ya confirmados Baiuca, Biznaga, Hinds, HEAL, Pinpilinpussies y Gorka Urbizu.

Del 7 al 9 de agosto tenemos una cita en Las Barzaniellas, Cangas del Narcea, Asturias, con uno de los festivales más singulares de nuestra geografía, destacado recientemente por el Observatorio de la Cultura.

Cartel del Prestoso Fest 2025 (7-9 agosto): música independiente con artistas como Thus Love, Baiuca y Hinds. Diseño psicodélico.