Radio 3 Extra estrena 'Amaral por Amaral', la historia contada por Eva y Juan

Ya puedes disfrutar completa en Radio 3 Extra la serie Amaral por Amaral, un docu-podcast en cuatro capítulos que narra la trayectoria de una de las bandas más icónicas del pop español. A través de los testimonios de sus propios protagonistas, Eva Amaral y Juan Aguirre, descubrimos en primera persona cómo el dúo ha evolucionado desde sus inicios en la escena musical de Zaragoza en los años 90 hasta su consolidación como una referencia imprescindible de la música en español.

En este recorrido sonoro exclusivo para la plataforma de contenidos audiovisuales de Radio 3, Eva y Juan desglosan su historia con todo detalle: los sueños, los desafíos y las decisiones que los han llevado a construir una carrera fiel a su identidad artística. Desde la chispa inicial que encendió su creatividad hasta su último trabajo, Dolce Vita, el podcast ofrece una mirada íntima y personal a cada una de sus etapas. 'Amaral por Amaral' es un podcast con guion y dirección de José Manuel Sebastián ('Que parezca un accidente', 'Música para aeropuertos'), y montaje y diseño sonoro de Leyre Guerrero ('Na Na Na').

Capítulo 1: El punto intermedio

Ya puedes escuchar en exclusiva en Radio 3 Extra la primera parte de la serie dedicada a la carrera de Amaral.

Amaral por Amaral Amaral por Amaral - Capítulo 1: El punto intermedio Primer capítulo de este relato en primera persona para conocer la historia de una de las bandas más icónicas del pop español. rne audio

El viaje comienza con "El punto intermedio", un primer episodio donde conocemos cómo se produjo el encuentro entre Eva y Juan y asistimos a sus vibrantes inicios en Zaragoza. Descubrimos cómo comenzó su trayectoria artística, los momentos clave que marcaron su evolución y los desafíos que enfrentaron en su camino hasta convertirse en una de las bandas más icónicas del pop español. Un relato en primera persona que nos acerca a la esencia de Amaral desde sus orígenes.

Capítulo 2: Asalto a los cielos

La segunda parada de este viaje por la historia de Amaral se centra en los dos discos con los que asientan su propuesta sin comprometer su filosofía. Con 'Una pequeña parte del mundo' y 'Estrella de Mar', Amaral alcanzan el éxito

Amaral por Amaral Amaral por Amaral - Capítulo 2: Asalto a los cielos En este segundo capítulo descubre el camino al estrellato de Amaral, sin comprometer su filosofía rne audio

Capítulo 3: Consolidación

En el tercer episodio del docu-podcast sobre la historia de Amaral, Eva y Juan recuerdan el proceso de creación de dos de sus discos más importantes y mejor acogidos: 'Gato Negro, Dragón Rojo' y 'Hacia lo Salvaje'.

Amaral por Amaral Amaral por Amaral - Capítulo 3: Consolidación En el tercer capítulo, Amaral afianzan su posición en medio de una crisis sin precedentes. rne audio

En ese momento, Amaral consiguen lo más difícil: quedarse en una posición única en la industria española del disco en medio del 15M, una crisis sin precedentes.

Capítulo 4: La barrera del sonido

La serie se cierra en su llegada al presente de Amaral. Eva y Juan acaban de publicar 'Dolce Vita', su noveno álbum de estudio. En el presente reflexionan sobre su pasado más inmediato: 'Nocturnal' y 'Salto al color'.

Amaral por Amaral Amaral por Amaral - Capítulo 4: La barrera del sonido Cuarto y último capítulo de la historia de Amaral contada en primera persona por Eva y Juan. rne audio

En esta cuarta y última entrega, el dúo describe su relevancia a nivel comercial y artístico, alcanzado un estatus de leyenda.