Radio 3 en Pública25

  • Este jueves 6 de febrero, Radio 3 regresa a Pública, los Encuentros Profesionales de la Cultura
  • Escúchanos en directo desde Pública25 en Hoy empieza todo 2 y Efecto Doppler
Cartel anunciando "PÚBLICA25", Encuentros Profesionales de Cultura, los días 5 y 6 de febrero.
RADIO 3

La cultura como refugio es el tema de la 15ª edición de Pública, la cita anual que reúne a los profesionales de la cultura. Pública25 regresa con el objetivo de reivindicar la cultura como espacio de transformación social, ecológica e intergeneracional.

Este encuentro de gestores culturales para y por la industria cultural tiene lugar en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y este año se celebra entre los días 5 y 6 de febrero.

Este jueves 6 de febrero, Radio 3 se cuela en las conversaciones más excitantes de la cultura en Pública25, con la presencia de dos de nuestros programas en directo.

Hoy empieza todo 2

La libertad en jaque es el tema de la mesa de la que nos hablan el artista plástico Eugenio Merino y el escritor Juan Tomás Ávila Laurel.

Nos preguntamos cómo promocionar una obra de arte con Concomitentes, presentes en el taller Arte y ecologías de la participación, y abordamos la creación desde la neurociencia con la fisioterapeuta y artista Mónica Egido.

Escúchalo este jueves 6 de febrero entre las 9 y las 11h de la mañana.

Efecto Doppler

La directora de Pública, Sara Magán, nos guiará por los temas principales de estas jornadas.

Con Eduardo Castillo-Vinuesa y Jon Aranguren hablarnos de Reimaginar las Instituciones para la acción climática, profundizamos en el trabajo de Conmitentes y para hablarnos de El algoritmo del gusto nos visitará José María Robles.

Escúchalo este jueves 6 de febrero entre las 21 y las 22h de la noche.