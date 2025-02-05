Radio 3 en Pública25
- Este jueves 6 de febrero, Radio 3 regresa a Pública, los Encuentros Profesionales de la Cultura
- Escúchanos en directo desde Pública25 en Hoy empieza todo 2 y Efecto Doppler
La cultura como refugio es el tema de la 15ª edición de Pública, la cita anual que reúne a los profesionales de la cultura. Pública25 regresa con el objetivo de reivindicar la cultura como espacio de transformación social, ecológica e intergeneracional.
Este encuentro de gestores culturales para y por la industria cultural tiene lugar en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y este año se celebra entre los días 5 y 6 de febrero.
Este jueves 6 de febrero, Radio 3 se cuela en las conversaciones más excitantes de la cultura en Pública25, con la presencia de dos de nuestros programas en directo.
Hoy empieza todo 2
La libertad en jaque es el tema de la mesa de la que nos hablan el artista plástico Eugenio Merino y el escritor Juan Tomás Ávila Laurel.
Nos preguntamos cómo promocionar una obra de arte con Concomitentes, presentes en el taller Arte y ecologías de la participación, y abordamos la creación desde la neurociencia con la fisioterapeuta y artista Mónica Egido.
Escúchalo este jueves 6 de febrero entre las 9 y las 11h de la mañana.
Efecto Doppler
La directora de Pública, Sara Magán, nos guiará por los temas principales de estas jornadas.
Con Eduardo Castillo-Vinuesa y Jon Aranguren hablarnos de Reimaginar las Instituciones para la acción climática, profundizamos en el trabajo de Conmitentes y para hablarnos de El algoritmo del gusto nos visitará José María Robles.
Escúchalo este jueves 6 de febrero entre las 21 y las 22h de la noche.