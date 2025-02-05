Radio 3 en Pública25

La cultura como refugio es el tema de la 15ª edición de Pública, la cita anual que reúne a los profesionales de la cultura. Pública25 regresa con el objetivo de reivindicar la cultura como espacio de transformación social, ecológica e intergeneracional.

Este encuentro de gestores culturales para y por la industria cultural tiene lugar en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y este año se celebra entre los días 5 y 6 de febrero.

Este jueves 6 de febrero, Radio 3 se cuela en las conversaciones más excitantes de la cultura en Pública25, con la presencia de dos de nuestros programas en directo.

Hoy empieza todo 2 La libertad en jaque es el tema de la mesa de la que nos hablan el artista plástico Eugenio Merino y el escritor Juan Tomás Ávila Laurel. Nos preguntamos cómo promocionar una obra de arte con Concomitentes, presentes en el taller Arte y ecologías de la participación, y abordamos la creación desde la neurociencia con la fisioterapeuta y artista Mónica Egido. Escúchalo este jueves 6 de febrero entre las 9 y las 11h de la mañana.