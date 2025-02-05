Radio 3 Extra celebra su fiesta anual y presenta sus novedades

Radio 3 Extra, la plataforma de contenidos audiovisuales de Radio 3 que explora nuevas narrativas y lenguajes, presenta nuevos proyectos. Se unen a la oferta de contenidos que incluye vídeos y podcast sobre música, artes escénicas, artes plásticas, poesía o cine, entre otros temas. Será este martes 25 de febrero y contará con las actuaciones de grupos y artistas que ponen de manifiesto la vitalidad y creatividad de la música joven española. Desde las 20:00 horas, en la sala La Riviera de Madrid, con entrada libre hasta completar aforo.

Presentada por LuisLo del grupo Çantamarta e Irene Valiente de 'Hoy Empieza Todo', la fiesta podrá seguirse en streaming en la web y la app de Radio 3 y en RTVE Play.

Fiesta de Radio 3 Extra en La Riviera

Descubre el cartel Alcalá Norte llevarán su debut homónimo al escenario de La Riviera para demostrar por qué son la última joya de la escena de guitarras nacional. No vimos venir su irrupción en 2024, pero no hemos podido escapar del descaro y la fuerza de sus canciones. Con otro primer disco ha reinado en 2024 Ángeles Toledano. En 'Sangre Sucia', ha reivindicado la mezcla en la tradición flamenca y la fusión con la vanguardia, y se ha confirmado como una de las voces más prometedoras del flamenco actual. Los conciertos de Radio 3 en La 2 Los conciertos de Radio 3 - Alcalá Norte Alumnos de Burning y The Cure, estos madrileños de Ciudad Lineal presentan su debut, un disco de frío post-punk y recitados solemnes, con letras en las que se mezcla lo local con mensajes po ... rtve play 'Chato' es el apodo de niño de Barry B y el título de su primer disco, enfatizando el cariz personal de sus composiciones desde su portada. Dios le ha tocado en la inspiración de este álbum en el que se cruzan el rock de influencia británica, el trap y el pop. En cuanto a géneros, Hermana Furia hace honor a su nombre con un rock enérgico y contundente, de ese que despeina a base de riffs salvajes. Así han cimentado 'Rumias', un segundo disco crudo y duro lleno de (eso que Julio Ródenas llamaría) cañonazos. La fiesta de Radio 3 Extra será el lugar para descubrir la propuesta única de Nina Emocional. Influenciada por artistas como Grimes, Arca y Sophie, su música es innovadora y experimental, y abarca en su expresión creativa otras disciplinas como la performance, el teatro y el arte escénico. Con su segundo disco recién publicado recibiremos a Sila Lua. La artista, compositora y productora propone en 'Danzas de Amor y Veneno' un sonido propio pero accesible a través de una fusión de sus amplias influencias, del pop a la electrónica pasando por la salsa, el bolero o el afrobeat.