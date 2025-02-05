Radio 3 Extra celebra su fiesta anual y presenta sus novedades
- Con las actuaciones en directo de Alcalá Norte, Ángeles Toledano, Barry B, Hermana Furia, Nina Emocional y Sila Lua
- 25 de febrero a las 20:00 horas en la sala La Riviera de Madrid, y en streaming a través de la web y la App de Radio 3 y en RTVE Play
Radio 3 Extra, la plataforma de contenidos audiovisuales de Radio 3 que explora nuevas narrativas y lenguajes, presenta nuevos proyectos. Se unen a la oferta de contenidos que incluye vídeos y podcast sobre música, artes escénicas, artes plásticas, poesía o cine, entre otros temas. Será este martes 25 de febrero y contará con las actuaciones de grupos y artistas que ponen de manifiesto la vitalidad y creatividad de la música joven española. Desde las 20:00 horas, en la sala La Riviera de Madrid, con entrada libre hasta completar aforo.
Presentada por LuisLo del grupo Çantamarta e Irene Valiente de 'Hoy Empieza Todo', la fiesta podrá seguirse en streaming en la web y la app de Radio 3 y en RTVE Play.
Descubre el cartel
Alcalá Norte llevarán su debut homónimo al escenario de La Riviera para demostrar por qué son la última joya de la escena de guitarras nacional. No vimos venir su irrupción en 2024, pero no hemos podido escapar del descaro y la fuerza de sus canciones. Con otro primer disco ha reinado en 2024 Ángeles Toledano. En 'Sangre Sucia', ha reivindicado la mezcla en la tradición flamenca y la fusión con la vanguardia, y se ha confirmado como una de las voces más prometedoras del flamenco actual.
'Chato' es el apodo de niño de Barry B y el título de su primer disco, enfatizando el cariz personal de sus composiciones desde su portada. Dios le ha tocado en la inspiración de este álbum en el que se cruzan el rock de influencia británica, el trap y el pop. En cuanto a géneros, Hermana Furia hace honor a su nombre con un rock enérgico y contundente, de ese que despeina a base de riffs salvajes. Así han cimentado 'Rumias', un segundo disco crudo y duro lleno de (eso que Julio Ródenas llamaría) cañonazos.
La fiesta de Radio 3 Extra será el lugar para descubrir la propuesta única de Nina Emocional. Influenciada por artistas como Grimes, Arca y Sophie, su música es innovadora y experimental, y abarca en su expresión creativa otras disciplinas como la performance, el teatro y el arte escénico. Con su segundo disco recién publicado recibiremos a Sila Lua. La artista, compositora y productora propone en 'Danzas de Amor y Veneno' un sonido propio pero accesible a través de una fusión de sus amplias influencias, del pop a la electrónica pasando por la salsa, el bolero o el afrobeat.
Nuevos contenidos de Radio 3 Extra
Entre los nuevos proyectos de Radio 3 Extra para esta temporada presentamos 'Amaral por Amaral', un documental sonoro con el dúo zaragozano hablando de su historia y los detalles de su carrera artística que nunca habían contado. 'Créditos Iniciales' para explora los momentos iniciáticos de los artistas, los que han dejado una huella imborrable en su obra posterior.
También 'Fuera De Patrón', un vídeopodcast en el que cada semana conoceremos más de cerca a los diseñadores clave para entender la creatividad de la moda española o 'Rompiendo El Foco' que pondrá la cámara en los ensayos, rodajes y demás partes del proceso creativo. Con el objetivo de contar la vida de una pieza artística y de los artistas detrás de cada una de ellas.
Otras novedades serán 'Reinas al aire', un programa sobre Drag Queens y el mundo travesti para descubrir las historias detrás de las pelucas, el maquillaje y las plataformas y 'Paredes sonoras', un videopodcast donde exploramos el arte del grafiti. Descubrimos quiénes se encuentran detrás de este medio de expresión artística que transforma nuestro entorno urbano.