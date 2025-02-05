Estrenamos el videoclip de "Si Un Día Me Dijiste", de Fernando Vacas y La Bien Querida

"Si Un Día Me Dijiste" es la canción que han creado Fernando Vacas y La Bien Querida para la banda sonora del documental Mucha Mierda, la cinta que revive la histórica huelga de actores de 1975, una canción que han querido dedicar a Marisa Paredes.

Mucha Mierda

Mucha Mierda narra la histórica huelga de actrices y actores del 4 de febrero de 1975, que paralizó la actividad teatral del país durante nueve días. Lo que comenzó como una reivindicación laboral se convirtió en un desafío político. Figuras icónicas como Concha Velasco, Ana Belén, Lola Flores, Marisa Paredes, Rocío Dúrcal, Tina Sainz, Juan Diego y José Sacristán arriesgaron sus carreras y su libertad en una protesta sin precedentes. Ahora sus protagonistas relatan esta historia como nunca antes se ha contado.

Radio 3 estrena el videoclip de "Si Un Día Me Dijiste", canción que captura la emoción y la lucha de aquel momento.