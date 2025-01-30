Madness, Caravan Palace, Yerai Cortés y Rawayana en Río Babel 2025

Después de dar a conocer a Kase.O y Cypress Hill como cabezas de cartel del viernes 4 de julio, Río Babel desvela las nuevas bandas que conformarán la primera jornada.

El festival contará con la agrupación francesa Caravan Palace, pioneros del electro swing, los venezolanos Rawayana, conocidos por su enérgico show y combinación de ritmos caribeños con funk, reggae, soul y rock junto a otros artistas como Los Amigos Invisibles, Mr. Kilombo, Reyna Tropical yÁcido Pantera.

Durante la segunda jornada, el sábado 5 de julio, y sin perder de vista la esperada actuación de Estopa, Madness, la mítica banda británica, se sumará con su combinación de ska, pop, reggae y new wave. Actuará el virtuoso Yerai Cortés, conocido por su habilidad para combinar flamenco con un enfoque moderno y Bebe celebrará los 20 años de su exitoso disco “Pafuera Telarañas”. También se podrá disfrutar de las actuaciones de Alamedadosoulna, Queralt Lahoz, Griso, La Ganga Calé, Sanguijuelas del Guadiana y Swing Original Monks.

Babel Comedy reafirma, por cuarto año consecutivo, la importancia y necesidad del humor en nuestras vidas, consolidándose como un escenario de referencia dentro del circuito humorístico de nuestro país, con una cuidada selección de los y las mejores humoristas del panorama nacional.