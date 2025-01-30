35ª edición del FIAS, el Festival Internacional de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid

Madrid capital y otros ocho municipios de la región acogen del 6 de marzo al 10 de abril el prestigioso encuentro de música clásica y músicas actuales quesigue explorando en cada nueva edición los límites de lo espiritual y lo trascendente, presentando una visión de lo sagrado que amplía lo estrictamente religioso.

El Festival conmemorará los 350 años de la muerte del compositor español Carlos Patiño, maestro de la Real Capilla entre 1634 y 1675, y los 300 años de la muerte de Alessandro Scarlatti.

El FIAS ha programado, además de los estrenos absolutos, nueve estrenos en España, cinco en la Comunidad de Madrid y cinco en la sección tiempos modernos, más nueve encargos hechos por el propio Festival. Grupos y músicos de diez países, incluido España, participan este año en la cita musical musical: Alemania, Suiza, Portugal, Chile, Estados Unidos, Marruecos, Francia, Canadá e Italia