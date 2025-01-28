'Fuera de patrón', el nuevo vídeopodcast sobre moda de Radio 3 Extra

Radio 3 Extra estrena 'Fuera de patrón', una nueva serie en vídeo protagonizada por la moda. En este videopodcast descubriremos a diseñadores que no entienden de fórmulas preestablecidas. Cada martes, un nuevo episodio centrado en la figura de uno de los diseñadores más destacables en el mundo de la moda española.

Gracias a este espacio conducido por Paula Moreu, conoceremos a diseñadores emergentes que, con sus prendas, consiguen engrandecer el mundo de la moda. 'Fuera de patrón' destaca por su carácter audiovisual, que no solo permite a los espectadores explorar más allá en los referentes y postulados de los modistas, sino también apreciar sus prendas visualmente.

Fuera de patrón Fuera de patrón - Tíscar Espadas - 28/01/2025 Contar una historia a través de las prendas rtve play

Tíscar Espadas, la protagonista del primer episodio

El primer episodio de 'Fuera de patrón' ya está disponible y Tíscar Espadas es la invitada de esta primera entrega. La diseñadora jienense protagoniza este primer capítulo, en el que explica sus raíces ligadas a la cultura desde muy temprana edad y reivindica la importancia de mantener la artesanía en una moda que debe acercarse a lo funcional sin abandonar el estilo y la estética.