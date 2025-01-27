Territorio 9 en el Festival de Angoulême

España es el país invitado al 52º Festival de Cómic de Angoulême, en Francia, y Territorio 9 no se lo podía perder. El encuentro es el más importante de Europa en lo que a cómic se refiere y este año ha puesto el foco en el cómic español, y los autores de nuestro país estarán a la altura.

Más de 100 artistas pasarán por un pabellón de casi 250 metros cuadrados en el que podremos disfrutar de charlas, clases magistrales y encuentros con profesionales del sector.

El sábado y el domingo Territorio 9 sonará desde la ciudad francesa. Ambos días haremos el programa desde el Pabellón de España y pasarán por nuestros micrófonos varios de los protagonistas de esta delegación española del cómic. Premios nacionales, autores que trabajan para el mercado francés, americano o japonés, editores, divulgadores... ¡No te lo pierdas! De 16:00 a 17:00 en Radio 3.