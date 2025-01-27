El Museo del Prado, de noche y con la música de Radio 3

El Museo del Prado retoma la apertura en horario nocturno con acceso a sus exposiciones temporales. El público que acuda este sábado 1 de febrero podrá disfrutar de las exposiciones “Darse la mano. Escultura y color en el Siglo de Oro” y “Sigmar Polke. Afinidades desveladas”. Radio 3 colabora de nuevo con El Prado de Noche dinamizando esta cita nocturna con los djs de la emisora María Taosa, José Manuel Sebastián y Nacho Álvaro (El Patillas Dj) que desde la sala de las Musas pondrán en valor la singularidad de la propuesta.

“Darse la mano. Escultura y color en el Siglo de Oro” y “Sigmar Polke. Afinidades desveladas”, en el Museo del Prado

Con entrada libre hasta completar aforo, la cita ofrece una oportunidad excepcional para descubrir dos exposiciones de gran relevancia en el edificio de los Jerónimos. En la Sala 49, se podrá admirar, además, El Cristo resucitado del artista Giulio Clovio, una obra destacada que estará disponible durante todo el mes.

Por otro lado, el Museo abre de manera completa la planta baja del edificio Villanueva, que ofrece un recorrido artístico que abarca desde la pintura románica y gótica, pasando por el Renacimiento, hasta el siglo XIX. Los visitantes podrán disfrutar de obras emblemáticas de autores como El Bosco, Van der Weyden, Sofonisba Anguissola, Fra Angelico, Patinir, Madrazo, Angelica Kauffmann, Aurelia Navarro, María Roësset, Fortuny y Goya, entre otros.

Una noche única, donde arte y música se combinan para ofrecer una experiencia cultural sin igual. ¡No te lo pierdas!