Radio 3 Extra estrena el podcast 'Créditos Iniciales'
- Un podcast que se adentra en los recuerdos más primitivos de los invitados.
- Disfruta de un nuevo episodio en podcast cada viernes en Radio 3 Extra, en exclusiva para la web y la app de Radio 3.
Si eres de los que te encanta recordar tiempos pasados, este es tu lugar.
Radio 3 Extra, la plataforma de contenidos digitales de Radio 3, amplía su oferta con 'Créditos Iniciales', un podcast que se adentra en los recuerdos más primitivos de los invitados.
Exploraremos cómo esos momentos tempranos han dejado una huella imborrable en su obra posterior. Desde las canciones que sonaban en el coche familiar durante los viajes, la primera obra que creó, hasta la experiencia de su primera presentación. Cada experiencia que ha contribuido a moldear su identidad cultural y las anécdotas sobre las canciones que marcaron su niñez y que le hacen transportarse años atrás.
Primer episodio ya disponible
Disfruta ya del primer episodio de 'Créditos Iniciales' en exclusiva en Radio 3 Extra, con Jorge Martí de La Habitación Roja.
Un episodio en el que nos habla de su infancia y la presión que tuvo para ser futbolista profesional hasta que decidió dedicarse a la música. Además, nos cuenta cómo fue la primera vez que se subió a un escenario, la decisión de mudarse a Noruega y cómo conoció a Ingrid, su mujer, a la que le ha dedicado más de 100 canciones.
Disfruta de un nuevo episodio en podcast cada viernes en Radio 3 Extra, en exclusiva para la web y la app de Radio 3.