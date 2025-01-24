Radio 3 Extra estrena el podcast 'Créditos Iniciales'

Si eres de los que te encanta recordar tiempos pasados, este es tu lugar.

Radio 3 Extra, la plataforma de contenidos digitales de Radio 3, amplía su oferta con 'Créditos Iniciales', un podcast que se adentra en los recuerdos más primitivos de los invitados.

Exploraremos cómo esos momentos tempranos han dejado una huella imborrable en su obra posterior. Desde las canciones que sonaban en el coche familiar durante los viajes, la primera obra que creó, hasta la experiencia de su primera presentación. Cada experiencia que ha contribuido a moldear su identidad cultural y las anécdotas sobre las canciones que marcaron su niñez y que le hacen transportarse años atrás.