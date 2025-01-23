Se abren las inscripciones para los premios MIN 2025

A partir de hoy y hasta el próximo 7 de febrero, artistas y sellos independientes que hayan publicado álbumes, EPs o canciones durante 2024 pueden presentar sus candidaturas para los premios que reconocen la creatividad y el talento de la música independiente en España.

Organizados por UFi (la Unión Fonográfica Independiente), los Premios MIN se han consolidado como el galardón de mayor prestigio para la música independiente en España. Tras el éxito de la última gala celebrada en Zaragoza, este año la ceremonia se celebrará en abril, en una ciudad española que pronto revelarán.

Este año, los Premios MIN incorporan un nuevo sistema de votación liderado por un jurado profesional, diverso y especializado que seleccionará a los nominados en la mayoría de categorías.

El jurado estará compuesto por:

Expertos en música y cultura : periodistas especializados, promotores, responsables de salas, tiendas de discos, supervisores musicales, musicólogos, productores y técnicos de audio

: periodistas especializados, promotores, responsables de salas, tiendas de discos, supervisores musicales, musicólogos, productores y técnicos de audio Representación diversa : en cuanto a género, comunidades autónomas y géneros musicales

: en cuanto a género, comunidades autónomas y géneros musicales Dos fases de votación: una general, un jurado profesional amplio elegirá a los semifinalistas; y una específica en la que un jurado más reducido y especializado en cada categoría realizará la selección final de nominados y ganadores

El público también tendrá voz en los Premios MIN. Ellos serán los encargados de votar en el Premio del Público, donde podrán elegir a sus artistas favoritos entre los presentados en las categorías de Mejor Artista y Mejor Artista Emergente. Si quieres conocer más detalles sobre este cambio, consulta nuestras bases en www.premiosmin.com.

¿Cómo participar?

Es muy sencillo: si eres artista, sello, manager o editorial musical, puedes inscribir tus trabajos en www.premiosmin.com y elegir las categorías en las que quieres participar. Los Premios MIN cuentan con 23 categorías, abarcando todos los géneros y estilos, para dar voz a la diversidad y riqueza de nuestra música independiente.

Fases del proceso de selección