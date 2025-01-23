Mad Cool amplía cartel y presenta programación por días

Mad Cool Festival 2025 ha desvelado su programación diaria y ampliado su cartel con la incorporación de Nine Inch Nails, Bad Nerves, Geordie Greep, Chloé Callet y Kingfishr. Además, este año se estrena Brunch Electronik x Mad Cool, una jornada inédita que traerá lo mejor de la música electrónica al festival.

Nine Inch Nails, liderados por Trent Reznor, se suma a Mad Cool 2025 como cabeza de cartel el viernes 11 de julio, marcando su esperado regreso tras su celebrada actuación en 2018. Reconocidos como pioneros del rock industrial de los años 90, Nine Inch Nails sigue siendo una fuerza innovadora que continúa influyendo profundamente en la cultura contemporánea. Su impacto se extiende más allá de la música, con contribuciones destacadas en el cine, la producción musical y colaboraciones con otros artistas.

Cierra esta nueva tanda de confirmaciones el punk descarado de los británicos Bad Nerves, la propuesta vanguardista e inclasificable de Geordie Greep, exlíder de Black Midi, el ecléctico set de la neoyorkina Chloé Caillet, una de las DJs más codiciadas del momento, y el folk alternativo de los irlandeses Kingfishr.