Massive Attack, Iggy Pop, Nathy Peluso y Bad Gyal en el Mallorca Live Festival 2025

Mallorca Live Festival ha desvelado el primer avance del cartel de la 8ª edición del evento cultural y musical más importante de las Islas Baleares.

La próxima edición de Mallorca Live se celebrará los días 12, 13 y 14 de junio de 2025 y tendrá a Massive Attack como uno de los principales cabezas de cartel. Su actuación en la isla balear será su único concierto en España en 2025.

La leyenda Iggy Pop, los pioneros del britpop Suede y artistas del momento como Nathy Peluso y Villano Antillano protagonizan también el apartado internacional junto a las propuestas de Angélica García, Usted Señalemelo, Aziya, Fez y The Clause.

Grandes nombres nacionales entran al cartel de la mano de Bad Gyal (inicio de su gira de 2025), Dorian, Sidonie, Al Safir, Alcalá Norte, Baiuca, Biznaga, Judeline, Karavana, María Escarmiento, Natalia Lacunza, Ralphie Choo o Varry Brava. Representando al joven talento nacional estarán también Barry B, Bikôkô, Coolnenas, Delgao, El Momento Incómodo, La Milagrosa, Los Wilds, Nico B, Niños Bravos, Repion, Sanguijuelas del Guadiana, Teo Lucadamo y Tristán!, así como Iboreh y Lua de Santana.

Una de las bandas más importantes de la escena balear, Antònia Font, lidera el talento de las islas presente en el cartel, con nombres destacados como Maika Makovski, Peligro!, David Cabot, DMASSO, Dxtergeist, Fera, Licata, Lyra’s Hëll (ganadoras de Pop Rock Palma), Midnight Walkers (accésit otorgado por el festival en el concurso Pop Rock Palma), Psideralica, Ritual Nepal, Tebals y VGomez.

La propuesta electrónica tendrá su lugar en el escenario La Plaza con grandes propuestas internacionales del momento como Carlita, Chloé Caillet, Desiree, Kilimanjaro, Tsha y Tripolism, y más nombres como Aqutie, Gina Jeanz, Mystery Affair y Yahaira. Los platos girarán también con acento mallorquín de la mano de Discontrol y Enric Ricone B2B Un Southnormal y desde Madrid llegará Senda Fatal.