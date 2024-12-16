Radio 3: un 2024 de música y cultura para inspirar el futuro en 2025

Se despide 2024, un año en el que hemos compartido cada día llenándolo de música y cultura. Con los contenidos de Radio 3 y los formatos audiovisuales de nuestra plataforma, Radio 3 Extra, hemos creado experiencias únicas y especiales en lugares insólitos, apoyando la cultura alternativa y emergente como nadie más.

Creemos en el valor de la prescripción humana frente al algoritmo. Creemos en la fuerza de la belleza y la pasión de la cultura. En la innovación de nuevos formatos y lenguajes.

Zona Extra Fiesta Radio 3 Extra 2024 Vuelve a disfrutar de la XI fiesta de Radio 3 Extra al completo rtve play

Un año de encuentros con la creatividad

Este año hemos celebrado el aniversario de Radio 3 Extra con la presentación de nuevos contenidos, una edición más de La Radio Encendida y el maratón de música en directo y cultura del Día de los Museos en el Reina Sofía. Además, organizamos una fiesta para el Día de la Música en la sede del Instituto Cervantes en Madrid.

Jornadas Cultura Cultura 24 | Vídeo: Humor al límite Disfruta en vídeo de la tercera jornada de Cultura 24 desde el Museo del Prado rtve play

Iniciamos un nuevo ciclo de debates culturales en el Museo del Prado, promoviendo la conversación sobre diferentes ámbitos. También comenzamos la temporada desde la Universidad Carlos III, donde disfrutamos de mucha música en vivo, y transformamos el Museo del Prado en una pista de baile con sesiones de DJs por la noche.

Un año de los mejores festivales

Te hemos llevado a los mejores festivales del año, retransmitiendo desde escenarios como Sónar, Tomavistas, BBK Live, Azkena Rock, Cruïlla, Womad, MUD, Warm Up, Mallorca Live, Primavera Sound, VIDA, Río Babel, Low, Sub25, Enclave de Agua, Etnosur, Imagina Funk, La Mar de Músicas, Cranc, Rototom, Huercasa Country Festival, Jazz San Javier, Pirineos Sur, Ebrovisión, Vive Latino, Truenorayo, Mercat de Música Viva de Vic, Kalorama, BAM, BIME y Monkey Week.

Zona Extra Zona Extra - Sónar 2024: Música, tecnologia y creatividad rtve play

Por supuesto, también hemos estado presentes en festivales y encuentros de cine, cómic y arte, como solo Radio 3 sabe hacerlo, con programas especiales desde instituciones culturales y espacios alternativos.

Un año emocionándonos con la cultura

El 25N volvimos con 'Nosotras', un especial en el Día Contra la Violencia de Género. También celebramos el Día del Músico, para apoyar a quienes hacen posible que nos emocionemos con una canción.

Hemos producido programas especiales de Radio 3 Extra con St. Vincent en la sala de las Pinturas Negras de Goya, y con artistas como Dorian o Lole Montoya. Siempre impulsando a grupos emergentes, la literatura, el medio ambiente, el cómic, los videojuegos y las artes escénicas, mientras seguimos innovando en formatos y contenidos.

Zona Extra St. Vincent en el Museo del Prado St. Vincent interpreta en la sala de las Pinturas negras de Goya algunas canciones de su último disco, ‘All Born Screaming’. rtve play

Radio 3 y Radio 3 Extra son un espacio para vivir la creatividad y la cultura que nos emociona, con una propuesta única.

Gracias por haber sido parte de Radio 3 en 2024. Para 2025, deseamos que juntos sigamos construyendo un futuro lleno de música y cultura.