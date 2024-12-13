Carlos Santana, Kool & The Gang o Parcels en 'Noches del Botánico'

Ya estan aquí las primeras confirmaciones para la novena edición de Noches del Botánico. 14 conciertos para disfrutar del pop, la electrónica, el folk y las voces legendarias que definirán el próximo verano en Madrid.

Desde Santana, Kool & The Gang y Roxette, hasta propuestas más actuales como Parcels, Train, AIR o Parov Stelar. Y, por supuesto, no podían faltar los imprescindibles de la casa, como Zahara, que presentará su nuevo disco, y otros nombres familiares como Fangoria y Lori Meyers.

Reconocido como evento de interés cultural por la ciudad de Madrid, Noches del Botánico reunió en 2024 a más de 170.000 asistentes durante 53 días de conciertos y recibió el premio de 'Mejor Evento del Año' por la Academia de la Música en España.