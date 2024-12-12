Radio 3 Extra presenta 'Brainrot', el videopodcast de Putochinomaricón

Radio 3 Extra, la plataforma digital de Radio 3 enfocada a la creatividad y los nuevos formatos, estrena 'BRAINROT', un nuevo videopodcast presentado por el artista multidisciplinar Chenta Tsai, conocido como PUTOCHINOMARICÓN. Este programa redefine las reglas del podcasting con una mezcla de humor satírico, reflexión absurda y una visión completamente original de la vida contemporánea.

'Brainrot' es un viaje sin filtros hacia la mente de Chenta, donde lo cotidiano se descompone en pedazos hilarantes y surrealistas. En episodios de entre 20 y 30 minutos, disponible cada jueves, Chenta explora las experiencias modernas, inventando términos para lo indefinible y transformando los gestos más pequeños y las contradicciones más grandes del siglo XXI en puro entretenimiento. Como un stories de Instagram creado por Daniel Johnston: grabaciones caseras llenas de nostalgia, pero enfocadas al vacío existencial de nuestros días. 'Brainrot' es una disección caótica y cómica del mundo, donde lo insignificante adquiere un nuevo significado y lo obvio se distorsiona hasta volverse irreconocible.

Primer episodio ya disponible

Chenta Tsai estrena su nuevo videopodcast con un primer episodio que ya puedes disfrutar completo en exclusiva en Radio 3 Extra. Titulado 'POV: Eres una camiseta de A24' , satiriza la obsesión contemporánea por la estética y la validación social.

Brainrot Brainrot - POV: Eres una camiseta de A24 - 12/12/2024 Este relato critica el consumismo, la performatividad y cómo las expectativas sociales erosionan la identidad personal rtve play

A través de la historia de Jesús, exploramos la lucha entre su fachada cuidadosamente construida de "gay de Twitter" y su amor secreto por Disney. Todo comienza cuando compra una camiseta de A24 sin leer los términos y condiciones, desatando una cadena de eventos absurdos que culminan en su transformación literal en un Sonny Angel edición limitada de El Padrino. Este relato critica el consumismo, la performatividad y cómo las expectativas sociales erosionan la identidad personal en la era digital.

Putochinomaricón, la vanguardia presente

Chenta Tsai, conocido por su innovadora carrera musical y artística, aporta su singular sensibilidad a este proyecto. Con raíces chinas y taiwanesas, y una obra marcada por el Pop y el absurdismo, Chenta ha publicado cinco álbumes desde su debut en 2018 con los que se ha convertido en referente del hyperpop y el futurepop. Sus colaboraciones con artistas como Pussy Riot, Dorian Electra y GFOTY, así como su presencia en festivales como SÓNAR y Primavera Sound, lo consolidan como una de las voces más originales de la cultura contemporánea. Chenta Tsai es autor del libro Arroz Tres Delicias - Sexo, Raza y Género.

Radio 3 Extra: innovación y cultura digital

Radio 3 Extra es más que una plataforma digital. Es un espacio creativo donde convergen música, tecnología, arte y narrativas transmedia. Desde podcasts y videopodcasts hasta nuevos formatos narrativos, Radio 3 Extra conecta con una nueva audiencia que busca contenido innovador, fresco y provocador.

Con 'Brainrot'Radio 3 Extra refuerza su apuesta por el contenido original, ofreciendo un programa que nos invita a reflexionar, reír y explorar el caos del mundo moderno de la mano de una de las figuras más fascinantes de la cultura actual.