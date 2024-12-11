Ben Harper, girl in red, Texas, Leon Bridges y Hermanos Gutiérrez se suman al cartel del Cruïlla 2025
RADIO 3
Con el año a punto de terminar y poco más de un mes y medio después de anunciar los primeros artistas confirmados, Alanis Morissette y Thirty Seconds to Mars, el Festival Cruïlla anuncia la incorporación de catorce nuevos artistas a su cartel: Ben Harper & the Innocent Criminals, girl in red, Hermanos Gutiérrez, Leon Bridges, Mikel Izal, Texas, Viva Suecia, Alcalá Norte, Biznaga, Kraak & Smaak, Maria Hein, Maria Jaume y Pau Vallvé, Quimi Portet.
Estos nuevos nombres, más los ya presentados, siguen subiendo el listón para el Cruïlla 2025, que del 9 al 12 de julio vivirá la celebración de su decimoquinta edición.