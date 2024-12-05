Radio 3 Extra estrena el podcast sobre e-sports 'GG WP'

Si no sabes qué significa 'GG WP', necesitas este nuevo podcast. Si has entendido la referencia, te interesa este podcast'.

Radio 3 Extra, la plataforma de contenidos digitales de Radio3, amplía su universo con 'GG WP', un podcast que se adentra en el mundo de los deportes electrónicos. Este espacio desgranará todo lo que sucede detrás de la espectacularidad de los e-sports, destacando las historias, los retos y los protagonistas que hacen posible este fenómeno global.

Disfruta ya del primer episodio de 'GG WP' en exclusiva en Radio 3 Extra, con la participación de Marcos Antón, investigador especializado en deportes electrónicos y autor de una tesis doctoral sobre esta materia, quien será el guía perfecto para adentrarnos en un territorio desconocido para muchos. Con su ayuda, comprenderemos los conceptos básicos, la jerga y la nomenclatura que rodean este sector en auge. Además, el episodio nos llevará a seguir los pasos de un gamer decidido a abrirse camino en el complejo y fascinante mundo de los e-sports, ofreciéndonos una perspectiva única y cercana de lo que significa formar parte de esta industria desde sus inicios.

GG WP GG WP - ¿Qué son los esports? con Marcos Antón - 05/12/2024 Iniciamos este viaje para hacerte comprender que son los e-sports y todos los agentes que lo componen rne audio

'GG WP' – acrónimo de "Good Game, Well Played", expresión habitual en los videojuegos – es mucho más que un podcast sobre gaming. Es un recorrido por los entresijos de los deportes electrónicos, un ámbito que va más allá de los jugadores para abarcar un ecosistema completo. En sus episodios, el programa explorará el papel crucial de entrenadores, organizadores, comentaristas, periodistas, programadores y el staff técnico. Además, incluirá las voces de los fans, quienes son el alma de esta industria que no deja de crecer.

El podcast también rendirá homenaje a los propios videojuegos con una ambientación sonora que incluye las bandas sonoras originales de los títulos más icónicos. Todo ello enmarcado en una narrativa que busca romper los estereotipos y mostrar el esfuerzo, la estrategia y la dedicación que hacen de los e-sports una disciplina profesional, a menudo infantilizada.

Radio 3 Extra: innovación y cultura digital

Radio 3 Extra se ha consolidado como un espacio único, apostando por el contenido digital y los nuevos lenguajes narrativos. La plataforma combina música, tecnología, cultura digital, arte y nuevas tendencias en un entorno pensado para las audiencias más jóvenes y conectadas. Disponible en exclusiva en la web y la app de Radio 3, la plataforma explora nuevos formatos para conectar con audiencias dinámicas y curiosas, ofreciendo contenidos que van más allá de la radio tradicional.