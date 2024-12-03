'Que parezca un accidente' desde la Fira Trovam

Este jueves 5 de diciembre, de 22:00 a 23:00 horas, el programa Que parezca un accidente de Radio 3 ofrecerá una emisión especial en directo desde la zona PRO del Auditori de Castelló, en el marco de la Fira Trovam. Este evento es el punto de encuentro de la industria valenciana de la música, conectada con el resto de España. La Fira se iba a celebrar del 14 al 16 de noviembre pero por el impacto de la DANA en la Comunidad Valenciana se ha postergado a la primera semana de diciembre, del 4 al 6.

Dentro de la programación de la Fira encontramos la Festa Solidària de la Música Valenciana, un ciclo de 16 conciertos benéficos cuya recaudación irá destinada a la reconstrucción de infraestructuras y al soporte directo de empresas musicales afectadas a través de la asociación Horta Sud.

En esta edición especial de Que parezca un accidente, disfrutaremos de las actuaciones en vivo de Sandra Monfort y Mar Pujol. Además, el programa contará con entrevista de gente que participa en la Fira como Armand Llácer, su director, la artista Alba Careta y el periodista Carlos Pérez de Ziriza. La entrada será libre hasta completar aforo.