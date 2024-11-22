Book Friday en Radio 3

Todos conocemos el significado del Black friday. Sin embargo, en Radio 3 nos hemos empeñado en que celebres tanto o más otra jornada que se celebra ese último viernes de noviembre y que lleva por nombre Book friday. Desde el año pasado, los libreros situados en la Cuesta de Moyano de Madrid celebran una jornada de encuentros sin descuentos en la que se celebra la supervivencia de las librerías frente al desguace de precios.

En esta segunda edición del Book friday, la fiesta se amplía durante todo el fin de semana a distintos emplazamientos de la Comunidad de Madrid y de otras librerías en Barcelona, Pontevedra, Urueña, Bilbao, Buñol y Sevilla. En Hoy empieza todo 2, por segundo año consecutivo, nos vamos a la caseta 22 para hablar con libreros y escritores (Iñaki Domínguez, Diana Aller, Eduardo Barba o Helena Mariño) y escuchar la música en directo de Parade y Nacho Casado.

El viernes 29 de noviembre, de 9 a 11 am, especial Hoy empieza todo 2 desde la Cuesta de Moyano de Madrid. Encuentros SIN descuentos, SIN obsolescencia programada, CON la mejor cultura.