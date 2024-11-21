Sónar 2025 desvela los primeros nombres de su programación

Propuestas escénicas rupturistas, colaboraciones artísticas inéditas y los grandes nombres de la cultura de club volverán a hacer de Barcelona la capital mundial de la música, la innovación y la creatividad durante Sónar Week el próximo año. En total se presentan más de 60 propuestas entre las que destacan los nuevos directos de Nathy Peluso, Plastikman, Arca, Overmono y Polo & Pan, así como las sesiones de Peggy Gou, Four Tet, Honey Dijon, Vintage Culture, Mochakk, Barry Can’t Swim, Helena Hauff y Andres Campo.

También relucirán los shows audiovisuales de Eric Prydz, BICEP, Max Cooper, Daito Manabe o Cora Novoa, los insólitos DJ sets a cuatro manos de Skrillex b2b Blawan y Armin van Buuren b2b Indira Paganotto y espectáculos inéditos como los de Rone con el colectivo (LA)HORDE y el Ballet National de Marseille, Raül Refree + Niño de Elche, o Dania & Mau Morgó.

Destacan otros directos de artistas de vanguardia como Six Sex, Yerai Cortés, Teto Preto, Tarta Relena, Lord Spikeheart, Maria Arnal, MCR-T, Branko o Samantha Hudson, además de lo más relevante de la cultura de club internacional representada por artistas como DJ Heartstring, Sama' Abdulhadi, Interplanetary Criminal, Juliana Huxtable, Kebra y muchos más.