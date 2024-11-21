Radio 3 Extra estrena el videopodcast 'Cantapalabracanta' de Sofía Comas

Un artista, una librería y media hora para adentrarnos en el imaginario de sus canciones. Es la premisa de 'cantapalabracanta', el videopodcast que Radio 3 Extra incorpora desde este jueves a su oferta de contenidos audiovisuales exclusivos.

Sofía Comas, directora y presentadora del espacio, guiará una entrevista distendida hasta profundizar en las temáticas que los creadores abordan en sus canciones.

Ya tienes disponible el primer episodio, que cuenta con la cantautora y guitarrista guatemalteca Gaby Moreno como invitada.

Cantapalabracanta Cantapalabracanta - VÍDEOPODCAST: Gaby Moreno Disfruta del primer episodio en vídeo rtve play

Una canción es cantar la palabra y para honrar su intrincado lirismo, 'cantapalabracanta' acude a sus librerías de confianza. El videopodcast tendrá lugar en tres espacios de Madrid en los que rodearse de versos: La fabulosa, La imprenta y Crazy Mary. Allí, Sofía Comas charlará con artistas letristas para descubrir el imaginario que crean y aquel del que se inspiran.

Temáticas que abordan las grandes cuestiones de la vida, el amor y la esperanza. Aprenderemos de qué forma juegan con las palabras creadores como Rocío Márquez, Carlangas, Vicente Navarro, Karmento, Laura Itandehui, Litus, Sila Lua, El David Aguilar o Soleá Morente.

Descubre un nuevo episodio en exclusiva en Radio 3 Extra cada jueves.

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Sofía Comas y la fuerza de la palabra

La compositora, cantante y performer Sofía Comas se pone al frente del proyecto 'cantapalabracanta' para honrar la palabra que nos guía a través de la música. La lírica es un elemento fundamental de su trabajo como compositora. Debutó con el LP 'El Verano Será Eterno' en 2020 y su último disco ha visto la luz en 2023 bajo el título 'A un pájaro rojo'. En este lanzamiento más reciente, sus letras son poemas elevados a oraciones que se cruzan con cantos y poemas de Federico García Lorca o Eckhart Tolle.