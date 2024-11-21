'Hoy empieza todo' desde el Parlamento Europeo en Estrasburgo

Hoy empieza todo 1 hará un programa especial en directo desde Estrasburgo, una de las sedes del Parlamento Europeo, el martes 26 de noviembre con motivo de la celebración del pleno referente al Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El programa dirigido por Irene Valiente hará una conexión especial con el objetivo de conocer cómo funcionan las instituciones europeas.

Además del propio contenido social, con la mirada puesta en conocer las políticas para luchar contra la violencia machista, hablaremos con eurodiputados sobre cuestiones sociales como la vivienda, la desinformación o el funcionamiento de las instituciones europeas de la mano de Alejandro López, colaborador del programa y director de Descifrando la Guerra.

No faltará la cultura, que se abordará desde los diferentes retos que enfrenta en la actualidad, como los precios de las entradas a los eventos culturales o el funcionamiento de las plataformas de streaming. Además hablaremos con otros medios de comunicación culturales públicos para conocer su visión europeísta.

Todo desde las 7 de la mañana a través de la aplicación y la web de Radio 3, donde se podrá escuchar y ver, ya que también contará con streaming en directo desde el propio Parlamento de Estrasburgo.