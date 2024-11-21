Apúntate como público al nuevo programa de Molo Cebrián en RNE Audio, 'Así somos'
- RNE Audio estrena próximamente Así somos
- Así será el nuevo programa de Molo Cebrián en RTVE
Así somos es el nuevo podcast de Molo Cebrián que se estrenará próximamente en RNE Audio. La nueva apuesta de la plataforma de audio de RTVE es un espacio de psicoaprendizajes y psicología social, que se nutre del Archivo de RTVE para descubrir historias curiosas de la conducta humana. Conducido junto a psicoterapeuta Luis Muiño, Así somos emitirá varios de sus programas en directo y puedes asistir como público. ¡No te lo pierdas!
¿Cómo asistir de público?
Si te apetece vivir en directo la grabación del programa y asistir como público, tienes que rellenar el sencillo formulario que aparece el final de este texto. Se darán entradas hasta completar aforo. En el caso de que hayas sido admitido, te confirmaremos a través de correo electrónico (revisa tu carpeta de entrada y spam) que tienes una invitación para ti (tienes que ser mayor de 18 años).
La grabación se realizará en los estudios de Radio Nacional de Prado del Rey (Av. de Radio Televisión, 4, 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid). La convocatoria para el público será a las 10.15 horas y la grabación tendrá lugar entre las 11 y las 14 horas (con descansos).
Imprescindible llevar DNI en vigor para acreditar identidad en la entrada.
Molo Cebrián se suma a RNE Audio
Es uno de los podcaster más destacados del momento. El ganador de un Ondas por Entiende tu mente, el podcast más escuchado de Spotify, ha logrado acercar la psicología a los oyentes de medio mundo. Mano a mano con el divulgador y psicólogo Luis Muiño, la idea de este nuevo espacio de psicoaprendizajes surje de la publicación del libro del mismo nombre que publicaron juntos en 2023. La idea es unir historias reales y psicología. Una forma de aprender a base de anécdotas, de curiosidades.
No te pierdas Así somos, el podcast del que todo el mundo va a hablar.
Vente de público a Así Somos con Molo Cebrián
Rellena el formulario para acudir de público al programa de Molo Cebrián, Así somos: