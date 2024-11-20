'El Sótano', con Pájaro en La Vía Láctea

El jueves 21 de noviembre a las 20:00h El Sótano se realizará en directo desde La Vía Láctea (C/ Velarde, 18 - Madrid), histórico establecimiento de la noche de Malasaña.

Se presentará el libro biográfico Pájaro. De Santa Leone al Gran Poder (66 RPM Ediciones, 2024), publicado por Alfred Crespo, en una hora en la que sobrevolaremos la trayectoria del artista sevillano y adelantaremos noticias sobre su próximo trabajo.

Contaremos con Alfred Crespo -autor de la biografía-, con ilustres invitados y con el propio Andrés Herrera “Pájaro” y el guitarrista Raúl Fernández, que nos ofrecerán un showcase acústico y exclusivo desde las sombras de este mítico local.

Te esperamos este jueves 21 de noviembre a las 20.00h en La Vía Láctea. La entrada es libre hasta completar aforo.