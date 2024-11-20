'El Sótano', con Pájaro en La Vía Láctea
- El jueves 21 de noviembre programa en directo desde La Vía Láctea de Madrid
- Presentando la biografía de Pájaro con actuación en directo. Entrada libre hasta completar aforo.
El jueves 21 de noviembre a las 20:00h El Sótano se realizará en directo desde La Vía Láctea (C/ Velarde, 18 - Madrid), histórico establecimiento de la noche de Malasaña.
Se presentará el libro biográfico Pájaro. De Santa Leone al Gran Poder (66 RPM Ediciones, 2024), publicado por Alfred Crespo, en una hora en la que sobrevolaremos la trayectoria del artista sevillano y adelantaremos noticias sobre su próximo trabajo.
Contaremos con Alfred Crespo -autor de la biografía-, con ilustres invitados y con el propio Andrés Herrera “Pájaro” y el guitarrista Raúl Fernández, que nos ofrecerán un showcase acústico y exclusivo desde las sombras de este mítico local.
Te esperamos este jueves 21 de noviembre a las 20.00h en La Vía Láctea. La entrada es libre hasta completar aforo.
La biografía de Pájaro
Pájaro arrancó su vuelo en solitario en 2012 con el álbum Santa Leone, convertido ya en icónico personaje y guitarrista de renombre en el rock sevillano tras combatir junto a gigantes como Silvio, Kiko Veneno o Pata Negra. Tras He matado al ángel (2016) y Gran Poder (2018), su cuarto álbum verá la luz el próximo año.
Este viernes 22 Pájaro actúa con su banda al completo en el Club Malasaña (C/ San Vicente Ferrer, 23 - Madrid) y el sábado 23 en la sala Ambigú La Axarquía (Córdoba).