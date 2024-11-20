El rock español ha decidido unirse para hacer posible un festival de día, Rock por Valencia, que tendrá lugar en Madrid y cuyos beneficios irán destinados a las personas afectadas por la DANA.

Armando de Castro Band, Barón Rojo, Dry River, José Carlos Molina(Ñu), Judith Mateo, Julio Castejón Band, La Trampa, Leo Jiménez, Mediterráneo, Megara, Obús, Opera Magna, Rock Con Ñ, Saratoga y Topo son los primeros artistas confirmados de un cartel todavía por cerrarse.

Los conciertos tendrán lugar en La Cubierta de Leganés (Madrid) el domingo 15 de diciembre desde las 12:00h del mediodía. El precio de las entradas será de quince euros como precio único y se establecerá también una fila cero a diez euros para todo aquel que no pueda ir y quiera colaborar con esta acción.

El vuelo del Fénix El vuelo del Fénix - Rock por Valencia -19/11/24 rne audio

La recaudación será donada a LA FEDERACIÓN DE SOCIEDADES MUSICALES DE VALENCIA y a la plataforma ADOPTA UN COMERCIO, para ayudar a que la normalidad vuelva a la Comunidad Valenciana y a su escena musical.

Todos los artistas y sus equipos participarán en el concierto de forma altruista; la organización del concierto será asumida por algunas de las oficinas de dichos artistas así como por la propia Cubierta de Leganés.

Rock por Valencia es una iniciativa que cuenta con el apoyo de Radio 3 y con un seguimiento especial, entre otros, desde el programa El Vuelo del Fénix.