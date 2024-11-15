Nosotras, cultura contra la violencia de género

Este 25 de noviembre será el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Radio 3 y la Universidad Carlos III de Madrid realizan un programa especial para acabar con la violencia contra las mujeres, apoyar a las víctimas y seguir creando un mundo más justo e igualitario.

En un año en el que han asesinado a 40 mujeres, 1284 desde que hay registros, creemos en la importancia de contar con voces que visibilicen y luchen contra la violencia hacia las mujeres. Por ello, tendremos un coloquio, entrevistas y música en directo con artistas comprometidas en erradicar la violencia de género. Un programa especial desde el Aula Magna de la Universidad Carlos III de Madrid (Campus de Getafe), con entrada libre hasta completar aforo.

Contaremos con las actuaciones musicales de Sara Socas, Bely Basarte, Vivi K y Cristina Len.Y también con la poesía en vivo de Emma del Crimen.

Además de un coloquio con las escritoras Sabina Urraca y Lara Moreno y la directora de cine Arantxa Echeverría que hablarán sobre la violencia machista en la ficción y en la realidad.

Además del compromiso de la cultura, en un momento en el que uno de cada cuatro jóvenes cree que la violencia de género es un invento ideológico, necesitamos expertos que expliquen y ayuden a entender la violencia machista. Por eso, hablaremos con Paula Martín, doctora en Estudios de Género, quién realizó su tesis sobre el acoso sexual, sexista y LGTBIfóbico en la Universidad Complutense y con representantes de estudiantes de la Universidad Carlos III de Madrid comprometidas contra la violencia de género.