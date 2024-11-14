Radio 3 regresa al Monkey Week

Con la premisa de descubrir hoy la música del mañana, Radio 3 vuelve a estar presente en la nueva edición del Monkey Week

La cita sevillana se convierte en ese laboratorio sonoro donde todo es posible y sucede lo inesperado. Para la ocasión, Radio 3 elabora una programación especial donde tienen cabida las propuestas más interesantes que puedes escuchar.

Aprovechando la festividad de los músicos, el viernes 22 de noviembre, celebramos el Día del Músico con la AIE desde la Sala Holiday entre las 17:00 y las 20:00h con las actuaciones de Camellos, Anna Colom, Espineli, 107 Faunos y Queralt Lahoz. Podrás seguirlo en directo y en streaming presentado por Leyre Guerrero y Álex Gara.

Capitán Demo Capitán Demo - Monkey Week 2024: bandas imprescindibles - 17/11/24 14 grupos a los que no te puedes perder seleccionados con la ayuda de Javi Sierra rne audio

El sábado 23 de noviembre a las 12h. en el escenario principal del festival, junto al Teatro Central de la Cartuja, celebraremos una edición especial de Capitán Demo, con Paula Quintana, y las actuaciones de Restinga, Mateo, Pony Pool Club y Pableau. Un homenaje a la nueva escena sevillana a través de cuatro de sus mejores exponentes; bandas que son amigas, colaboradoras y que han preparado un set conjunto inédito hasta la fecha específicamente para Radio 3.

Y a continuación, de 13:00 a 15:00, se desencadenará la legendaria Batalla de Bandas de Radio 3. Presentada por Gustavo Iglesias y Nacho Álvaro. Sobre el escenario desfilarán dieciséis bandas con sus mejores galas para hacer rugir al público y alzarse con el premio más preciado de la escena independiente: la ansiada botella de anís. En esta ocasión, nuestros padrinos serán Derby Motoreta's Burrito Kachimba, quienes también regalarán unos temas en directo al público.