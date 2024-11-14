Manic Street Preachers y The Flaming Lips lideran el avance del Azkena Rock Festival
El Azkena Rock Festival anuncia hoy un avance del cartel de su próxima edición, plagada de grandes nombres. Del 19 al 21 de junio de 2025, Vitoria-Gasteiz volverá a ser el epicentro del rock con los influyentes y profundos Manic Street Preachers, una de las bandas más respetadas del siglo XXI, The Flaming Lips, la desgarradora compositora e intérprete legendaria Lucinda Williams o la poderosa Melissa Etheridge.
Esta primera hornada llevará también a Mendizabala a Richard Hawley, Reckless Kelly, P.I.L, Turbonegro, The Hellacopters, Buzzcocks, Diamond Dogs & Chris Spedding, Kaotiko, Quique González, Dead Kennedys, The Chesterfield Kings, Robert Jon & The Wreck, Masters of Reality, La estrella azul, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Psilicon Flesh, Ezezez y Libe, una clara muestra de la pluralidad estilística del festival.