Radio 3 Extra estrena ‘Vértigo Bit’, una serie que invita a explorar las fascinantes e inquietantes transformaciones de la sociedad digital y a reflexionar sobre el futuro que nos aguarda, “el mundo que viene”.

Con una duración de 30 minutos por episodio, este pódcast aborda temas fundamentales en conversaciones con personas expertas del panorama nacional e internacional en filosofía, sociología y cultura contemporánea. Cinco episodios de 30 minutos para adentrarse en los cambios del poder, las emociones, el tiempo, el espacio, el sueño y la belleza

Vértigo Bit Vértigo Bit - Vídeo-tráiler: PODER con Fernando Broncano - 13/11/2024 Escucha la entrevista completa en la versión Podcast rtve play

‘Vértigo Bit’, conducido por Ana Schulz y Françoise Polo, explora desde un lugar de reflexión equilibrado los temas que definen el presente y el futuro: el poder, el tiempo, las emociones, el espacio, el sueño y la belleza. A través de entrevistas con pensadores como la filósofa y escritora Remedios Zafra, conocida por su influyente obra ‘El entusiasmo’; Nick Bostrom, fundador del Instituto del Futuro de Oxford; el filósofo y catedrático Fernando Broncano; la socióloga Eva Illouz, y la crítica de moda y cultura pop Rita Rakosnik, la serie aborda los dilemas que enfrentamos hoy en día entre el avance digital y la preservación de la humanidad.

Vértigo Bit Vértigo Bit - Podcast: PODER con Fernando Broncano - 13/11/2024 Conversamos sobre el ejercicio estratégico de la ignorancia en la sociedad digital rne audio

Una invitación a reflexionar desde un punto intermedio entre la utopía y la distopía, explorando el presente con una mirada crítica. En cada episodio, artistas del ámbito experimental aportan la banda sonora, en un esfuerzo por sorprender a la audiencia con sonidos alejados de lo mainstream y desafiando la previsibilidad de los algoritmos.

Financiado por los Fondos Next Generation EU

Vértigo Bit forma parte de las acciones de RTVE en el marco de la iniciativa Generación D, el programa de concienciación dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Financiado por los Fondos Europeos Next Generation e impulsado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, el proyecto tiene como objetivo sensibilizar a la ciudadanía de la necesidad de adquirir las competencias digitales necesarias ante los nuevos retos de la sociedad digital. Este nuevo programa se suma así a otros de RTVE con el fin de combatir la brecha digital como miembro activo del ‘Pacto por la Generación D’.