El sótano en directo en Amua Hondarribia

Del 14 al 16 de noviembre se celebrará en Hondarribia la IV edición del Amua, festival de cortometrajes musicales que cuenta con una programación cultural de ámbito familiar; cine, documentales, feria del disco, conciertos pedagógicos para escolares y actuaciones de interesantes nombres del panorama musical.

El Sótano de Radio 3 vuelve a formar parte de la programación del Amua y el jueves 14 de noviembre a las 20:00 h. se emitirá en directo desde el Auditorio Itsas Etxea de Hondarribia. Un programa con mucha alma que girará en torno a la música soul. Contaremos como invitados con Alex Subinas, capo de la disquera bilbaína Soul4Real, especializada en ediciones y reediciones de añejas joyas del género. Y y con el músico Lalo López, reconocido agitador de la escena barcelonesa de sonidos negros e integrante de bandas como Fundación Tony Manero, Banda Achilifunk o su reciente proyecto Lalo Lopez Limited Orchestra.

El plato fuerte será el concierto de Rob Picazo, nuevo figura del soul afincado en Inglaterra, quien debutó el pasado año con el flamante álbum “Smooth my soul” y que ofrecerá su primera actuación en España en el marco del Amua siendo retransmitido en este programa especial de El Sótano de Radio 3.