Radio 3 Extra estrena el podcast 'La Teoría de la Amistad'

En un mundo cada vez más conectado digitalmente pero, a veces, desconectado emocionalmente, surge “La Teoría de la Amistad” un podcast que explora el valor y la complejidad de las relaciones humanas a través de los ojos de personas del ámbito de la cultura, la literatura o la política. Cada invitado tendrá el honor e invitar al siguiente, tejiendo una red de personas unidas por ese “extraño concepto” de la amistad.

Ya tienes disponible el primer episodio, que cuenta con la activista Noor Lamarty como invitada.

La teoría de la amistad La Teoría de la Amistad - Los propósitos con Noor Lamarty - 06/11/2024 Noor explora la amistad como propósito vital, inspirada por La casa del propósito especial, The Reason y Come, Reza, Ama. Enfrenta su DAFO personal y profundo rne audio

Sumidos en una misteriosa cadena, cada invitado recibe una “carta” de bienvenida con un intrigante mensaje: “Si te llega esta carta, estás en la cadena de amigos de la teoría de la amistad de Radio 3 Extra”. Todo comienza con ese sobre, acompañado de una caja que contiene una invitación a un café.

¿Qué sucede entonces? Nadie lo sabe con certeza. Lo que está claro es que, a partir de ese momento, algo cambia. Es el comienzo de una experiencia íntima, inesperada, casi mágica, donde la simple invitación se convierte en un puente invisible entre almas, conectadas por el hilo de la amistad.

Exploraremos así, cómo la atemporalidad de la amistad se manifiesta en nuestras vidas modernas, y cómo podemos cultivar relaciones significativas que enriquezcan nuestra existencia. Acompáñanos en este viaje de descubrimiento y celebración de uno de los lazos más preciados que nos une como seres humanos: la amistad.