'Hoy empieza todo 1' desde los Estudios Mans de A Coruña

El programa Hoy Empieza Todo 1, dirigido por Irene Valiente, hará este miércoles 6 de noviembre un programa en directo desde los Estudios Mans de A Coruña de la mano de la Fundación Paideia y la Xunta de Galicia. Dos horas repletas de música en directo con grupos como Grande Amore, Ortiga, Fillas de Cassandra, Mondra y De Ninghures, dentro del marco de las jornadas Encuentro de música abierta.

Unas jornadas culturales y musicales que darán comienzo a las 7 de la mañana con la participación de Radio 3. Para asistir al programa en directo hay que apuntarse en la página web de la Fundación Paideia; se podrá acceder de forma gratuita hasta completar aforo. La Fundación Paideia es un espacio abierto de debate y reflexión sobre temáticas, especialmente, de las Ciencias Humanas y Sociales.

Acompáñanos el miércoles 6 de noviembre desde las 7:00 hasta las 9:00h para disfrutar de una buena dosis de música en directo, entrevistas y contenidos culturales desde los Estudios Mans en A Coruña en esta jornada organizada por la Fundación Paideia. Escúchanos desde la web de Radio 3 o desde la aplicación solo de Radio 3.