'Territorio 9' en el festival Lucca Cómics&Games2024

Territorio 9 vuelve, por segundo año consecutivo, a ser uno de los pocos medios internacionales invitados al festival Lucca Cómics&Games, el evento de cómics más antiguo de Europa y uno de los más concurridos, con más de 800.000 asistentes durante los 5 días en los que los cómics, los juegos de mesa y los videojuegos colapsan la preciosa localidad de la Toscana.

En esta edición, Territorio 9 se centrará en la asistencia de los autores españoles, con especial atención a Paco Roca, Rodrigo Terrassa y Laura Pérez.

Además, será muy importante la celebración del 50º aniversario de Dragones y Mazmorras, sobre todo su exposición de arte original, y la conmemoración de los 100 años de la muerte de Giacomo Puccini, nacido en Lucca y estandarte de la ciudad.

Los programas del 2 y 3 de noviembre de Territorio 9, en el horario habitual, de 16:00 a 17:00h, se harán desde Lucca Cómics&Games.