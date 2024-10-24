Radio 3 en BIME 2024

Radio 3 regresa a su cita anual con la industria musical en el marco de la 12ª edición del festival BIME, que se celebra del 29 al 31 octubre en Bilbao y que se desarrolla principalmente en dos programaciones: Por un lado, BIME Pro, un encuentro sectorial que marca el epicentro de la industria musical en español, con tres días repletos de oportunidades de networking, presentaciones, masterclasses y talleres que tendrán lugar en el Palacio Euskalduna de Bilbao.

Y además de ello, BIME Live, una programación de conciertos gratuitos en diferentes salas de la capital vizcaína en los que se podrá tomar el pulso a un gran número de nuevas propuestas emergentes tanto nacionales como internacionales.

En definitiva, una cita en la que Radio 3 no puede faltar y a la que acudiremos para mostrarte una panorámica de todo lo que ocurra en BIME, con dos programas especiales que se emitirán el martes 29 y el miércoles 30 a partir de las 12h del mediodía, desde el Palacio Euskalduna de Bilbao, conducidos por Leyre Guerrero, Gustavo Iglesias y José Manuel Sebastián, en los que hablaremos con personalidades de la industria musical y disfrutaremos de actuaciones en directo.