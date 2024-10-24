La conexión de St. Vincent con las Pinturas negras de Goya: «Esto lo es todo»

Cuando St. Vincent, junto a su buen amigo y colaborador visual Alex Da Corte, entraron por primera vez en la sala 67 del Museo del Prado, sintieron cómo la temperatura descendía y la oscuridad los rodeaba por completo. «Entramos y la sangre se nos heló a los dos. Lo primero que vi fueron los ojos de ‘Saturno devorando a un hijo’; nos miramos y dijimos: "esto lo es todo"».

Annie Clark ha vuelto a cruzar su mirada con la de Saturno, pero esta vez para dar vida a una actuación muy especial inspirada por esa primera visita: «Es fantástico estar de vuelta en esta sala y tocar en ella es algo que no hubiera imaginado ni en mis mejores sueños».

St. Vincent ha logrado una fusión magistral de arte y música en una actuación inolvidable que explora los grandes temas de la existencia. Acompañada por una entrevista exclusiva en Radio 3 Extra, esta producción ya está disponible en su totalidad en radio3.es y en la App de Radio 3.

Zona Extra St. Vincent en el Museo del Prado St. Vincent interpreta en la sala de las Pinturas negras de Goya algunas canciones de su último disco, ‘All Born Screaming’. rtve play

Blanco, negro y llamas

«Esta sala es una gran inspiración. El negro, el blanco y todos los colores que se encuentran en el fuego», confiesa en la entrevista Annie Clark.

El juego de contrastes refleja a la perfección la gama emocional de este álbum, «porque están relacionados con los temas de vida, muerte, nacimiento, renacimiento. Diría que mi último disco trata sobre estas cosas que son muy complicadas pero que parecen simples, o viceversa. No sé cómo explicarlo exactamente pero cuando vi estas obras sentí una conexión».

‘Todos Nacen Gritando’, su vínculo con el español

En su conversación con Paula Quintana para el especial de Radio 3 Extra en el Museo del Prado, St. Vincent reveló detalles sobre 'Todos Nacen Gritando', la versión en español de su nuevo álbum. La devoción de sus seguidores hispanohablantes y su visita a España en 2023 dejaron una huella en Clark: «La música en este país y en muchos países latinoamericanos no está separada de la vida; la música es la vida».

Al encontrarse con seguidores de su trabajo durante años, que conocen sus canciones en inglés, a pesar de no ser su lengua materna, St. Vincent pensó en devolverles su amor «haciendo una pequeña muestra de gratitud, grabando mis canciones en español para los fans hispanohablantes». Reconoció que el proceso de traducción, pronunciación e interpretación no ha sido sencillo: «Entiendo algunas cosas, pero no puedo hablar bien», confiesa Annie.

Puedes disfrutar de la entrevista completa y de la actuación íntegra desde el Museo del Prado, disponibles en Radio 3 Extra.